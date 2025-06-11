Масована атака на Харків: 2 людини загинули та 54 поранені, серед них – діти

фото: ДСНС України у Харківській області

Вночі 11 червня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок дронової атаки є загиблі, постраждали понад 50 людей, серед яких – діти

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Окупанти били дронами по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям у Слобідському та Основ'янському районах міста. За різними адресами виникли пожежі. На місцях влучань працюють екстрені служби.

"За попередніми даними 2 особи загинуло, щонайменше 54 постраждало, серед яких 8 дітей. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Як уточнив міський голова Ігор Терехов, ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу "шахед". Окрім житлової інфраструктури, у Харкові пошкоджені тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об’єкти.