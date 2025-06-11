07:20  11 червня
На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
06:10  11 червня
Сили оборони отримали нові бронеавтомобілі класу MRAP
05:05  11 червня
У Черкасах під час купання в Дніпрі потонув підліток
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 07:00

Масована атака на Харків: 2 людини загинули та 54 поранені, серед них – діти

11 червня 2025, 07:00
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Харківській області
Читайте также
на русском языке

Вночі 11 червня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок дронової атаки є загиблі, постраждали понад 50 людей, серед яких – діти

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Окупанти били дронами по багатоповерховим житловим будинкам, приватному сектору, цивільному підприємству та іншим будівлям у Слобідському та Основ'янському районах міста. За різними адресами виникли пожежі. На місцях влучань працюють екстрені служби.

"За попередніми даними 2 особи загинуло, щонайменше 54 постраждало, серед яких 8 дітей. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Як уточнив міський голова Ігор Терехов, ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу "шахед". Окрім житлової інфраструктури, у Харкові пошкоджені тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об’єкти.

Нагадаємо, 10 червня окупанти атакували Куп'янськ авіабомбами. Внаслідок ворожого удару загинув мирний житель, поранені двоє цивільних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа обстріли загиблі Харків окупанти рятувальники ДСНС дрон Терехов Ігор Олександрович БПЛА атака постраждалі шахед
Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: пошкоджені підприємства
10 червня 2025, 19:19
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку
10 червня 2025, 18:50
На Харківщині війська РФ атакували дроном житловий будинок: поранений цивільний
10 червня 2025, 16:30
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Росія масштабує терор тилової України: чому Путін замінив авіацію "Шахедами"
11 червня 2025, 09:15
"Йому назавжди 23": у Києві віддали шану полеглому захиснику "Азову"
11 червня 2025, 09:05
Під Запоріжжям росіяни атакували автівку FPV-дроном: поранені цивільні
11 червня 2025, 08:55
"Лінія оборони 1915 року": окупантам залишилося дійти 600 метрів до Дніпропетровщини
11 червня 2025, 08:49
Вночі ППО приземлила майже 50 російських "шахедів" та дронів-імітаторів
11 червня 2025, 08:15
Масовані обстріли Херсонщини: окупанти поранили 5 цивільних
11 червня 2025, 07:55
РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: пошкоджена інфраструктура
11 червня 2025, 07:35
На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
11 червня 2025, 07:20
Сухопутні війська знищили крилату ракету та понад 350 ворожих дронів
11 червня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »