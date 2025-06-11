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11 червня 2025, 17:35

У Харкові чоловік під завалами заспівав гімн України: зворушливе відео

11 червня 2025, 17:35
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фото: скриншот із відео
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У Харкові, після масштабної атаки російськими безпілотниками, чоловік, що опинився під завалами зруйнованого будинку, заспівав Гімн України

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, вночі 11 червня росіяни атакуваи житлові квартали Харкова ударними дронами.

Загинули троє людей. Поранених понад 60. Дев'ятеро із постраждалих – діти.

"Ми були на місці одними з перших. Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували. І в цій темряві, серед пилу, диму й болю чоловік під уламками співав Гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми", – написав Білошицький.

Нагадаємо, вночі 11 червня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. Повідомлялося, що внаслідок дронової атаки загинули троє містян, постраждали понад 60 людей, серед них – діти.

Згодом поліція показала наслідки нічного обстрілу міста. Відомо, що наразі в лікарні перебуває 11 постраждалих, з них одна людина — у важкому стані.

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