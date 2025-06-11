Росіяни вдруге за тиждень атакували пожежну частину на Донеччині

фото: ДСНС Донеччини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що це вже друга атака на об'єкт ДСНС за останній тиждень. Удар було завдано поруч із будівлею.

Внаслідок вибуху пошкоджено зовнішню стіну, віконні блоки та вхідні двері.

На щастя, особовий склад рятувальників не постраждав, техніка залишилася неушкодженою.

"Це черговий цинічний обстріл рятувальників, які щодня виконують свою роботу в зоні бойових дій, рятуючи життя людей та ліквідовуючи наслідки ворожих атак", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, минулої доби на Донеччині загинули троє мирних мешканців, ще вісім поранено внаслідок чергових атак російських військ.