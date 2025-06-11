В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео

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В Харькове, после масштабной атаки российскими беспилотниками, оказавшийся под завалами разрушенного дома мужчина спел Гимн Украины

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, ночью 11 июня россияне атаковали жилые кварталы Харькова ударными дронами.

Погибли три человека. Раненых более 60. Девять из пострадавших – дети.

"Мы были на месте одними из первых. Вытаскивали людей из-под завалов, гасили пламя, пылавшее прямо на людях. И спасали. И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли мужчина под обломками пел Гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить. Стоит.

Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. Сообщалось, что в результате дроновой атаки погибли трое горожан, пострадали более 60 человек, среди них – дети.

Впоследствии полиция показала последствия ночных обстрелов города. Известно, что в больнице находится 11 пострадавших, из них один человек — в тяжелом состоянии.