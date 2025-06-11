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11 червня 2025, 13:29

Обстріл Харкова: одна людина у важкому стані, під завалами шукають жінку

11 червня 2025, 13:29
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фото: ДСНС Харківщини
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Внаслідок ворожої атаки по Харкову в лікарні перебуває 11 постраждалих, з них одна людина — у важкому стані

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, серед госпіталізованих — троє дітей віком 2, 13 і 15 років, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Решта дорослих — у задовільному стані.

Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

За інформацією рятувальників, під завалами в одному з місць влучання ворожих дронів ще може залишатися літня жінка.

Підрозділи ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків обстрілу та пошуку можливих постраждалих.

Нагадаємо, вночі 11 червня окупаційні війська РФ завдали масованих ударів безпілотниками по Харкову. Повідомлялося, що внаслідок дронової атаки загинули троє містян, постраждали понад 60 людей, серед них – діти.

Згодом поліція показала наслідки нічного обстрілу міста.

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