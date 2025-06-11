Нічний удар по Херсону: поранена 55-річна жінка

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У ніч на 11 червня внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала 55-річна місцева жителька

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка отримала вибухову травму та перелом кістки руки

Потерпіла самостійно звернулася до медичного закладу, де їй надали необхідну допомогу.

Наразі вона лікуватиметься амбулаторно. Медики підтверджують, що її стан стабільний, загрози життю немає.

Правоохоронці та рятувальники продовжують фіксувати наслідки обстрілів на території міста.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці російські терористи завдали удари по Херсону. Раніше повідомлялося, що через ворожі обстріли постраждали щонайменше двоє цивільних.