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11 червня 2025, 13:55

Окупанти вдарили по Херсону: поранені мирні жителі

11 червня 2025, 13:55
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Сьогодні вночі та вранці російські терористи завдали удари по Херсону. Через ворожі обстріли постраждали щонайменше двоє цивільних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Близько 04:00 росіяни атакували Шуменський мікрорайон, через що 85-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки. Бригада "швидкої" на місці надала їй допомогу", — йдеться в повідомленні.

Пізніше до лікарні доставили херсонку 1960 року народження. Близько 06:30 жінка потрапила під ворожий удар у мікрорайоні Корабел. Постраждала дістала вибухову травму.

Нагадаємо, вчора російські війська атакували понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ятеро мирних мешканців.

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