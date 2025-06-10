У Харкові під завалами обстріляного підприємства знайшли тіло загиблого

фото: ДСНС Харківщини

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи на території підприємства, яке зазнало обстрілу 7 червня. Під час розчищення завалів рятувальники виявили тіло загиблого

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, наразі триває процес деблокування тіла. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро осіб.

Фахівці застосовують спеціальну техніку, тепловізори та обладнання для пошуку людей у складних умовах.

Також працюють психологи та медики, які надають допомогу рідним зниклих.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю. Внаслідок обстрілу постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Загинуло троє осіб.

Окрім того, внаслідок масованого удару по цивільному підприємстві у Київському районі міста сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях.