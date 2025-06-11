15:19  11 июня
В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
12:52  11 июня
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась
10:37  11 июня
Во Львове скутер сбил пожилую женщину: ее госпитализировали
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 16:41

Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело

11 июня 2025, 16:41
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на территории предприятия в Киевском районе, которое пострадало в результате террористического обстрела в ночь на 7 июня

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По словам городского головы Игоря Терехова, вчера спасатели уже деблокировали одно тело погибшего человека. Сейчас обнаружено еще одно тело, продолжаются работы по его деблокированию. Под завалами могут находиться и другие погибшие.

Поисковая операция продолжается, в нее привлечены силы Харьковского гарнизона ГСЧС Украины и другие спасательные подразделения.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и в результате обстрела пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный ребенок и 14-летняя девочка.

Кроме того, в результате массированного удара по гражданскому предприятию в Киевском районе города произошли значительные разрушения и масштабные пожары в четырех производственных зданиях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков обстрел предприятие спасатели Тело ГСЧС война
Оккупанты ударили по Херсону: ранены мирные жители
11 июня 2025, 13:55
Россияне второй раз за неделю атаковали пожарную часть на Донетчине
11 июня 2025, 13:49
Обстрел Харькова: один человек в тяжелом состоянии, под завалами ищут женщину
11 июня 2025, 13:29
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные
11 июня 2025, 15:58
В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
11 июня 2025, 15:55
СБУ и полиция будут проводить спецоперацию во Львове для выявления диверсантов
11 июня 2025, 15:52
Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал причины
11 июня 2025, 15:46
Украинцы стали чаще уезжать за границу
11 июня 2025, 15:39
Запорожские полицейские разоблачили незаконную добычу воды на 2,7 млн грн
11 июня 2025, 15:38
В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые за 10,5 тыс. долларов организовали трансфер за границу
11 июня 2025, 15:29
В Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба
11 июня 2025, 15:19
Нож и смертельная ссора в Кривом Роге: полиция нашла подозреваемого
11 июня 2025, 15:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »