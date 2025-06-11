Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело

фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на территории предприятия в Киевском районе, которое пострадало в результате террористического обстрела в ночь на 7 июня

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По словам городского головы Игоря Терехова, вчера спасатели уже деблокировали одно тело погибшего человека. Сейчас обнаружено еще одно тело, продолжаются работы по его деблокированию. Под завалами могут находиться и другие погибшие.

Поисковая операция продолжается, в нее привлечены силы Харьковского гарнизона ГСЧС Украины и другие спасательные подразделения.

Напомним, в ночь на 7 июня враг нанес массированные удары беспилотниками, авиабомбами и ракетами по Харькову и в результате обстрела пострадал 21 человек. Среди них — полуторамесячный ребенок и 14-летняя девочка.

Кроме того, в результате массированного удара по гражданскому предприятию в Киевском районе города произошли значительные разрушения и масштабные пожары в четырех производственных зданиях.