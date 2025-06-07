Росія вдарила по Харкову: серед постраждалих – немовля та підліток, троє людей загинули

фото: ДСНС Харківщини

У ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, станом на 8 ранку внаслідок терористичного нічного обстрілу Харкова постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

Ще трьох мирних мешканців міста вбила російська окупаційна армія.

Як зазначили в ДСНС, один із ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники врятували жінку з-під завалів.

Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи.

Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо,в ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.