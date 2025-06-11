Російські окупанти скинули вибухівку на подвір'я мешканця Чернігівщини
У середу, 11 червня, російські війська скинули вибухівку з дрона на подвір'я місцевого жителя в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зазначив, передає RegioNews.
За його словами, 66-річний чоловік зазнав множинних поранень. Його доставили до лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу — він перебуває в хірургічному відділенні.
"Росіяни свідомо тероризують чернігівське прикордоння. Вони знають, куди бʼють. Саме цей удар був на світанку, коли люди тільки прокинулися. Удар просто по подвірʼю тамтешнього жителя. Підступно", – зазначив Чаус.
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти також вдарили по автомобілю в селищі Наддніпрянське Херсонського району. Поранення дістали мирні жителі.