На Сумщині після атаки дрона горів склад із технікою
Російський дрон атакував Лебединську громаду Сумської області — загорілося приміщення з технікою
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару ворожого безпілотника по території Лебединської громади (Сумська область) спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні, де зберігалася сільськогосподарська техніка.
Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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