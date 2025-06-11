За минулу добу в Херсонській області зафіксували 15 пожеж, серед яких 7 стали наслідком ворожих обстрілів

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У житлових кварталах регіону зафіксували 4 пожежі, спричинені обстрілами, під час яких горіли будинки, господарські споруди та автомобіль.

Також в одному з мікрорайонів Херсона вчора вдень сталася пожежа в нежитловій будівлі. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, врятували чоловіка та передали його медикам. Крім того, вони ліквідували загоряння сміття. Причини цієї пожежі наразі встановлюються.

На відкритих територіях рятувальники у співпраці з місцевою пожежною охороною ліквідували 10 загорянь. Серед них 3 виникли внаслідок ворожих атак. Загальна площа гасіння пожеж склала понад 11 гектарів.

Події ще раз підтверджують складну ситуацію в області, де бойові дії спричиняють загрозу як житловим кварталам, так і відкритим територіям. Рятувальні служби продовжують працювати в посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки пожеж.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні росіяни скинули вибухівку на цивільну автівку.