Обстрел Харькова: один человек в тяжелом состоянии, под завалами ищут женщину
В результате вражеской атаки по Харькову в больнице находятся 11 пострадавших, из них один человек — в тяжелом состоянии
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
По его словам, среди госпитализированных — трое детей 2, 13 и 15 лет, их состояние врачи оценивают как средней тяжести — остальные взрослые — в удовлетворительном состоянии.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
По информации спасателей, под завалами в одном из мест попадания вражеских дронов еще может оставаться пожилая женщина.
Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрела и поиска возможных пострадавших.
Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. Сообщалось, что в результате дроновой атаки погибли трое горожан, пострадали более 60 человек, среди них – дети.
Впоследствии полиция показала последствия ночных обстрелов города.