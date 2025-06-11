Обстрел Харькова: один человек в тяжелом состоянии, под завалами ищут женщину

фото: ГСЧС Харьковщины

В результате вражеской атаки по Харькову в больнице находятся 11 пострадавших, из них один человек — в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, среди госпитализированных — трое детей 2, 13 и 15 лет, их состояние врачи оценивают как средней тяжести — остальные взрослые — в удовлетворительном состоянии.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

По информации спасателей, под завалами в одном из мест попадания вражеских дронов еще может оставаться пожилая женщина.

Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрела и поиска возможных пострадавших.

Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. Сообщалось, что в результате дроновой атаки погибли трое горожан, пострадали более 60 человек, среди них – дети.

Впоследствии полиция показала последствия ночных обстрелов города.