12:52  11 июня
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась
10:37  11 июня
Во Львове скутер сбил пожилую женщину: ее госпитализировали
07:20  11 июня
На Полтавщине мужчину убило электротоком
UA | RU
UA | RU
11 июня 2025, 13:29

Обстрел Харькова: один человек в тяжелом состоянии, под завалами ищут женщину

11 июня 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки по Харькову в больнице находятся 11 пострадавших, из них один человек — в тяжелом состоянии

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, среди госпитализированных — трое детей 2, 13 и 15 лет, их состояние врачи оценивают как средней тяжести — остальные взрослые — в удовлетворительном состоянии.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

По информации спасателей, под завалами в одном из мест попадания вражеских дронов еще может оставаться пожилая женщина.

Подразделения ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий обстрела и поиска возможных пострадавших.

Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. Сообщалось, что в результате дроновой атаки погибли трое горожан, пострадали более 60 человек, среди них – дети.

Впоследствии полиция показала последствия ночных обстрелов города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрел Харьков ГСЧС дети больница атака пострадавшие
Российские оккупанты сбросили взрывчатку во двор жителя Черниговщины
11 июня 2025, 11:56
На Сумщине после атаки дрона горел склад с техникой
11 июня 2025, 11:34
15 пожаров: в Херсонской области показали последствия вражеских атак
11 июня 2025, 10:59
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Во Львовской области пограничники обнаружили в авто незадекларированные препараты на 800 000 грн
11 июня 2025, 13:44
В Тернопольской области 13-летний парень упал с мотоцикла и попал в больницу
11 июня 2025, 13:28
Вражеская атака на Одессу: город восстанавливается после мощного обстрела
11 июня 2025, 13:23
В Кировоградской области будут судить инструктора, избившего военнослужащего на полигоне
11 июня 2025, 13:18
Украинские пограничники уничтожили танки, бронетехнику и склады россиян в Харьковской области
11 июня 2025, 13:11
Во Львове школьники принесли в школу пневматическое оружие
11 июня 2025, 13:11
Пограничник из Винницкой области принял участие в съемках боевика
11 июня 2025, 12:59
В Черкассах женщина на электросамокате попала в ДТП с легковушкой
11 июня 2025, 12:58
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась
11 июня 2025, 12:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »