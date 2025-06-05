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05 июня 2025, 14:17

Мэр Харькова показал видео удара "шахедов" по жилым домам

05 июня 2025, 14:17
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фото: Харьковская ОВА
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Россия продолжает терроризировать мирное население Харькова Сегодня ночью, 5 июня, город снова атаковали дронами-камикадзе типа Shahed.

О последствиях обстрела сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, обнародовав видео с места удара, передает RegioNews .

На кадрах разрушены жилые дома, повреждены квартиры и гражданская инфраструктура.

По словам мэра, вражеские дроны целенаправленно избивали по местам, где проживают харьковчане, без военных объектов рядом.

Напомним, в Харькове в результате российской атаки пострадали 19 человек, среди них 4 детей. Армия РФ атаковала семью беспилотниками Киевский и Слободской районы города.

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину 103 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.

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