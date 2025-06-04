Армія РФ продовжує терор Харківщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених

фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 11 населених пунктах області, використовуючи широкий арсенал озброєння — від ракет до дронів-камікадзе

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Чистоводівка Куньєвської громади загинули 31-річний чоловік і 53-річна жінка. Поранень зазнали ще троє — 33-річний і 38-річний чоловіки та 71-річна жінка.

У Харкові постраждав 30-річний чоловік.У Золочеві поранення отримав 28-річний місцевий житель.

Росіяни застосували для атаки: 2 ракети (тип встановлюється), 22 некеровані авіаційні ракети, 1 керовану авіабомбу (КАБ) та 25 безпілотників різного типу.

Пошкодження інфраструктури зафіксовано в шести районах області:

у Харкові: приватні будинки, СТО, електромережі, виробничі та нежитлові будівлі;

у Богодухівському районі: житло, господарчі споруди, трактор;

в Ізюмському: житлові будинки та автомобілі;

у Чугуївському: магазин та аграрне підприємство;

у Куп'янському: багатоповерхівка, приватні садиби, госпспоруди;

у Харківському: пошкоджено 2 приватні будинки.

На місцях "прильотів" працюють екстрені служби та волонтери. Триває ліквідація наслідків атак.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська завдали ударів по Харкову із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет, тип яких ще встановлюється. Виникли масшабні пожежі.