Армія РФ продовжує терор Харківщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 11 населених пунктах області, використовуючи широкий арсенал озброєння — від ракет до дронів-камікадзе
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, у селі Чистоводівка Куньєвської громади загинули 31-річний чоловік і 53-річна жінка. Поранень зазнали ще троє — 33-річний і 38-річний чоловіки та 71-річна жінка.
У Харкові постраждав 30-річний чоловік.У Золочеві поранення отримав 28-річний місцевий житель.
Росіяни застосували для атаки: 2 ракети (тип встановлюється), 22 некеровані авіаційні ракети, 1 керовану авіабомбу (КАБ) та 25 безпілотників різного типу.
Пошкодження інфраструктури зафіксовано в шести районах області:
- у Харкові: приватні будинки, СТО, електромережі, виробничі та нежитлові будівлі;
- у Богодухівському районі: житло, господарчі споруди, трактор;
- в Ізюмському: житлові будинки та автомобілі;
- у Чугуївському: магазин та аграрне підприємство;
- у Куп'янському: багатоповерхівка, приватні садиби, госпспоруди;
- у Харківському: пошкоджено 2 приватні будинки.
На місцях "прильотів" працюють екстрені служби та волонтери. Триває ліквідація наслідків атак.
Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська завдали ударів по Харкову із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет, тип яких ще встановлюється. Виникли масшабні пожежі.