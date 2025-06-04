Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків

фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні вночі, 4 червня, ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, у Новобаварському районі міста Харкова загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок.

У с. Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На місці подій працюють підрозділи ДСНС та піротехнічні розрахунки. Триває ліквідація пожеж.

Нагадаємо, раніше мер Харкова розповів, що російські війська завдали ударів по місту із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет. Попередньо, постраждала одна людина.