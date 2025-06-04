Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків
Сьогодні вночі, 4 червня, ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Так, у Новобаварському районі міста Харкова загорілися виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок.
У с. Циркуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 кв.м. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
На місці подій працюють підрозділи ДСНС та піротехнічні розрахунки. Триває ліквідація пожеж.
Нагадаємо, раніше мер Харкова розповів, що російські війська завдали ударів по місту із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет. Попередньо, постраждала одна людина.
У Сумах завершено рятувальні роботи: кількість поранених зросла до 28 осібВсі новини »
04 червня 2025, 07:07На Кіровоградщині ліквідували небезпечну частину ворожого БпЛА
04 червня 2025, 06:47Тисячі ракет для війни: стало відомо, скільки ракет зараз має РФ
03 червня 2025, 23:15
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
04 червня 2025, 08:36Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів
04 червня 2025, 08:18На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
04 червня 2025, 08:03Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
04 червня 2025, 07:26У Сумах завершено рятувальні роботи: кількість поранених зросла до 28 осіб
04 червня 2025, 07:07Росіяни атакували Харків "шахедами" та ракетами: у місті – масштабні пожежі
04 червня 2025, 06:51На Кіровоградщині ліквідували небезпечну частину ворожого БпЛА
04 червня 2025, 06:47"Мене мобілізували досить жорстко": співак Микита Ломакін показався у формі після тривалого мовчання
04 червня 2025, 04:30Правоохоронець з Вінниці продав ухилянту мандрівку на надувному матраці через кордон
04 червня 2025, 03:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі блоги »