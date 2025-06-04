Армия РФ продолжает террор Харьковщины: двое погибших, пятеро раненых

фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 11 населенным пунктам области, используя широкий арсенал вооружения — от ракет до дронов-камикадзе

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в селе Чистоводовка Куньевской общины погибли 31-летний мужчина и 53-летняя женщина. Ранения получили еще трое — 33-летний и 38-летний мужчины и 71-летняя женщина.

В Харькове пострадал 30-летний мужчина. В Золочеве ранение получил 28-летний местный житель.

Россияне применили для атаки: 2 ракеты (тип устанавливается), 22 неуправляемые авиационные ракеты, 1 управляемую авиабомбу (КАБ) и 25 беспилотников разного типа.

Повреждение инфраструктуры зафиксировано в шести районах области:

в Харькове: частные дома, СТО, электросети, производственные и нежилые здания;

в Богодуховском районе: жилье, хозяйственные постройки, трактор;

в Изюмском: жилые дома и автомобили;

в Чугуевском: магазин и аграрное предприятие;

в Купянском: многоэтажка, частные усадьбы, хозпостройки;

в Харьковском: повреждены 2 частных дома.

На местах "прилетов" работают экстренные службы и волонтеры. Продолжается ликвидация последствий атак.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается. Возникли массовые пожары.