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04 июня 2025, 09:42

Армия РФ продолжает террор Харьковщины: двое погибших, пятеро раненых

04 июня 2025, 09:42
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фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по городу Харькову и 11 населенным пунктам области, используя широкий арсенал вооружения — от ракет до дронов-камикадзе

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, в селе Чистоводовка Куньевской общины погибли 31-летний мужчина и 53-летняя женщина. Ранения получили еще трое — 33-летний и 38-летний мужчины и 71-летняя женщина.

В Харькове пострадал 30-летний мужчина. В Золочеве ранение получил 28-летний местный житель.

Россияне применили для атаки: 2 ракеты (тип устанавливается), 22 неуправляемые авиационные ракеты, 1 управляемую авиабомбу (КАБ) и 25 беспилотников разного типа.

Повреждение инфраструктуры зафиксировано в шести районах области:

  • в Харькове: частные дома, СТО, электросети, производственные и нежилые здания;
  • в Богодуховском районе: жилье, хозяйственные постройки, трактор;
  • в Изюмском: жилые дома и автомобили;
  • в Чугуевском: магазин и аграрное предприятие;
  • в Купянском: многоэтажка, частные усадьбы, хозпостройки;
  • в Харьковском: повреждены 2 частных дома.

На местах "прилетов" работают экстренные службы и волонтеры. Продолжается ликвидация последствий атак.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска нанесли удары по Харькову с применением девяти дронов-камикадзе "Shahed" и по меньшей мере двух ракет, тип которых еще устанавливается. Возникли массовые пожары.

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