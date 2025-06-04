На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
Упродовж минулої доби російські війська інтенсивно обстрілювали Херсонщину з дронів, артилерії та авіації. Під ударами опинилися понад три десятки населених пунктів
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews,
За його словами, внаслідок атак поранення дістали 8 мирних жителів. Усім надано необхідну допомогу.
Окупанти цілили по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.
Пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.
На місцях працюють екстрені служби та комунальні бригади, тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, впродовж минулої доби окупанти завдали 488 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.
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