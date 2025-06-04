Росіяни атакували Харків "шахедами" та ракетами: у місті – масштабні пожежі
У ніч на 4 червня російські війська завдали ударів по Харкову із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет, тип яких ще встановлюється
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки зафіксовано щонайменше чотири місця влучань у промисловій зоні міста. Там виникли масштабні пожежі. Також зайнявся один із приватних будинків.
Станом на ранок відомо про одного постраждалого — у Новобаварському районі. Йому надано медичну допомогу.
На місцях працюють рятувальники, поліція, представники місцевої влади та волонтери. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили по селу Чистоводівка Ізюмського району, що на Харківщині. Загинули троє цивільних.
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