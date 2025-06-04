Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, мирні мешканці не постраждали.

Ворог здійснив 10 авіаційних обстрілів по Кам'янському, Гуляйполю, Щербакам, Ольгівському, Новодарівці, Новомиколаївці. Окрім того:

308 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Таврійське, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

7 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

163 артудари прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 23 повідомлення про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська завдали ударів по Харкову із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет, тип яких ще встановлюється.