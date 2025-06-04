Ворог атакував Одесу дронами: є поранений, пошкоджено житло

фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч на 4 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей, однак деякі дрони досягли цілей, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок атаки поранення ноги отримала одна людина, медики оперативно надали йому необхідну допомогу.

Ще дев'ять осіб звернулися по психологічну підтримку;

У місті пошкоджено житлові будинки, станцію технічного обслуговування та інші об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська завдали ударів по Харкову із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет, тип яких ще встановлюється. Виникли масшабні пожежі.