08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
03:30  04 червня
На Прикарпатті чоловік влаштував "бізнес" на ухилянтах
02:55  04 червня
Співачка Тіна Кароль розповіла, що їй не подобається в чоловіках
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 09:12

Ворог атакував Одесу дронами: є поранений, пошкоджено житло

04 червня 2025, 09:12
Читайте также на русском языке
фото: Одеська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У ніч на 4 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одесі. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА. Силам ППО вдалося знищити більшість ворожих цілей, однак деякі дрони досягли цілей, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок атаки поранення ноги отримала одна людина, медики оперативно надали йому необхідну допомогу.

Ще дев'ять осіб звернулися по психологічну підтримку;

У місті пошкоджено житлові будинки, станцію технічного обслуговування та інші об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська завдали ударів по Харкову із застосуванням дев'яти дронів-камікадзе "Shahed" та щонайменше двох ракет, тип яких ще встановлюється. Виникли масшабні пожежі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса атака російська армія дрони цивільна інфраструктура
На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
04 червня 2025, 08:36
Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів
04 червня 2025, 08:18
Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків
04 червня 2025, 07:39
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Окупанти запустили по Україні майже сотню дронів: скільки збила ППО
04 червня 2025, 10:25
Кадрові перестановки в ЗСУ: що відомо
04 червня 2025, 10:08
Армія РФ продовжує терор Харківщини: двоє загиблих, п'ятеро поранених
04 червня 2025, 09:42
Синоптики попереджають про ризик пожеж: перелік областей
04 червня 2025, 09:02
На Херсонщині росіяни поранили 8 мирних жителів
04 червня 2025, 08:36
Масована атака на Запоріжжя: десятки дронів, авіаударів та артобстрілів
04 червня 2025, 08:18
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
04 червня 2025, 08:03
Рятувальники ліквідовують масштабні пожежі після нічної атаки на Харків
04 червня 2025, 07:39
Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
04 червня 2025, 07:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »