Під Вовчанськом окупанти штурмували українські позиції на мотоциклах: кадри знищення

фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку воїни бригади "Форпост" успішно ліквідували загарбників, які штурмували позиції Сил оборони на мотоциклах

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що ці спроби щоразу завершуються для росіян катастрофою.

"Оператори FPV-дронів бригади "Форпост" перетворюють такі рейди на полювання. На нових кадрах видно як дрони точно вражають мотоциклістів, автівки та ворожі укриття", — йдеться в повідомленні.

Також під удар українських дронарів потрапила техніка РЕБ, яку окупанти намагалися використовувати для прикриття своїх груп.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали вдале полювання на росіян поблизу Вовчанська.

Раніше українські воїни завдали удару по ворожій реактивній системі залпового вогню "Солнцепьок" на Вовчанському напрямку.