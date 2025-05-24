Прикордонники показали вдале полювання на росіян поблизу Вовчанська
Бійці ДПСУ у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань із відсічі російським військам на півночі Харківщини
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
На Вовчанському напрямку ударно-розвідувальна група БпЛА бригади "Гарт" під час роботи на дроні Vampire вистежила ворожу автівку, яка рухалася до позицій окупантів в лісосмузі. Коли та прибула до місця призначення, бійці скинули на неї боєприпас.
Також дронарі підрозділу знищили дві камери відеоспостереження ворога, дві антени, засоби РЕБ та РЕР і протитанковий ракетний комплекс "Корсар" на вогневій позиції. Знешкоджені семеро окупантів.
Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили техніку, артилерію та ліквідували понад 100 окупантів.
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