фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На Вовчанському напрямку ударно-розвідувальна група БпЛА бригади "Гарт" під час роботи на дроні Vampire вистежила ворожу автівку, яка рухалася до позицій окупантів в лісосмузі. Коли та прибула до місця призначення, бійці скинули на неї боєприпас.

Також дронарі підрозділу знищили дві камери відеоспостереження ворога, дві антени, засоби РЕБ та РЕР і протитанковий ракетний комплекс "Корсар" на вогневій позиції. Знешкоджені семеро окупантів.

Нагадаємо, раніше бійці ГУР показали, як знищили техніку, артилерію та ліквідували понад 100 окупантів.