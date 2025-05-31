Сили оборони уразили дороговартісний російський комплекс РЕБ "Борисоглєбськ-2"

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На одному з активних напрямків фронту оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами "Shadow" та 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили станцію зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2". Ціль уразили з відстані близько 70 км

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що "Борисоглєбськ-2" ― це один із найсучасніших російських комплексів РЕБ. Ця система активно використовується окупантами для боротьби з БпЛА. Комплекс вважається одним із ключових засобів РЕБ в арсеналі РФ, що робить його пріоритетною ціллю.

"Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії. СБС: На крок попереду!", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські воїни знищили дві станції російського комплексу радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ-2" на тимчасово окупованій частині Херсонської області.