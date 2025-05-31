Под Волчанском оккупанты штурмовали украинские позиции на мотоциклах: кадры уничтожения

фото: ГПСУ

На Волчанском направлении воины бригады "Форпост" успешно ликвидировали захватчиков, штурмовавших позиции Сил обороны на мотоциклах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Эти попытки каждый раз завершаются для россиян катастрофой.

"Операторы FPV-дронов бригады "Форпост" превращают такие рейды в охоту. На новых кадрах видно, как дроны точно поражают мотоциклистов, автомобили и вражеские укрытия", — говорится в сообщении.

Также под удар украинских дронщиков попала техника РЭБ, которую оккупанты пытались использовать для прикрытия своих групп.

Напомним, недавно пограничники показали удачную охоту на россиян близ Волчанска.

Ранее украинские воины нанесли удар по вражеской реактивной системе залпового огня "Солнцепек" на Волчанском направлении.