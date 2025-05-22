Бійці бригади "Форпост" знищили спецмашину окупантів на Харківщині
Українські прикордонники продовжують знищувати окупантів на Вовчанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Бійці бригади "Форпост" завдали удару по ворожій реактивній системі залпового вогню "Солнцепьок" на Вовчанському напрямку. Ціль була пошкоджена за допомогою ударного FPV-дрона.
Операція стала частиною системної роботи підрозділу зі знищення вогневих засобів противника на цьому напрямку. У бригаді зазначають, що знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості російських військ.
Нагадаємо, на Вовчанському та Куп’янському напрямках фіксується активізація росіян.
Ракетний удар по Харкову: пошкоджено вісім будинків, є постраждаліВсі новини »
22 травня 2025, 06:51У Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів
21 травня 2025, 14:47Ворожий FPV-дрон влучив в авто українських снайперів на Харківщині
21 травня 2025, 13:29
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
На Прикарпатті вантажіка перекинулась в кювет: водія затисло в кабіні
22 травня 2025, 14:43Прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн
22 травня 2025, 14:39Не має бути московського духу: Мінкульт прокоментував звільнення гендиректора Києво-Печерської Лаври
22 травня 2025, 14:37Сили оборони отримали нові бойові човни
22 травня 2025, 14:30В Україні зростає попит на препарати для лікування психічних розладів
22 травня 2025, 14:11Окупанти на Луганщині хочуть закрити понад 100 шкіл через брак дітей
22 травня 2025, 13:48В Одесі судитимуть 37-річного чоловіка, який за 15 000 доларів обіцяв 6-місячну відстрочку від мобілізації
22 травня 2025, 13:13Окупанти вдарили по Донеччині: у Лимані згорів житловий будинок
22 травня 2025, 13:06Росіяни обстріляли з артилерії село на Запоріжжі: важко поранений чоловік
22 травня 2025, 13:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни