15:59  30 травня
На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
16:59  30 травня
В Україні більше не продовжуватимуть терміни проходження ВЛК для обмежено придатних
19:11  30 травня
В Україні різко зросла смертність серед цивільних
UA | RU
UA | RU
31 травня 2025, 14:25

Ворог значно активізувався та наступає на Запорізькому напрямку, — Сирський

31 травня 2025, 14:25
Читайте также на русском языке
фото: t.me/osirskiy
Читайте также
на русском языке

Окупаційні російські війська зосередились та тиснуть на п'яти напрямках фронту. Загарбники значно активізувалися й наступають на Запоріжжі

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

"Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", — заявив він.

Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони України продовжують стримувати армію окупантів, завдаючи йому відчутних втрат.

Наразі ЗСУ посилюють резервами для підвищення стійкості оборони на загрозливих напрямках. Також українські захисники проводять активні дії задля покращення тактичного положення й на території РФ.

"Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи — завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу", — додав головком.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 250 російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що в 2025 році російська армія вже втратила понад 190 тисяч солдат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти ЗСУ Запорізька область наступ втрати росіян Сирський Олександр Станіславович
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня
31 травня 2025, 13:15
Комбінований удар по Україні: ППО збила три ворожі ракети та майже 70 дронів
31 травня 2025, 11:30
Армія РФ скинула на Запорізьку область 40 авіабомб: є жертва, поранений та руйнування
31 травня 2025, 09:46
Всі новини »
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
Окупанти атакували Оріхів: поранений мирний житель
31 травня 2025, 13:55
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня
31 травня 2025, 13:15
Жителів Полтавщини попередили про вибухи та стрілянину
31 травня 2025, 12:40
РФ скинула КАБи на околиці Харкова: пошкоджене підприємство, постраждали цивільні
31 травня 2025, 12:15
Росіяни вбили 5 та поранили 9 жителів Донеччини
31 травня 2025, 11:50
Комбінований удар по Україні: ППО збила три ворожі ракети та майже 70 дронів
31 травня 2025, 11:30
У Запоріжжі прооперували підлітка, який постраждав внаслідок нічного авіаудару
31 травня 2025, 11:00
Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
31 травня 2025, 10:40
На Херсонщині через російські обстріли загинули 3 цивільних, 10 людей постраждали
31 травня 2025, 10:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »