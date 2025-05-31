Ворог значно активізувався та наступає на Запорізькому напрямку, — Сирський

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Окупаційні російські війська зосередились та тиснуть на п'яти напрямках фронту. Загарбники значно активізувалися й наступають на Запоріжжі

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

"Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з рф районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії", — заявив він.

Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони України продовжують стримувати армію окупантів, завдаючи йому відчутних втрат.

Наразі ЗСУ посилюють резервами для підвищення стійкості оборони на загрозливих напрямках. Також українські захисники проводять активні дії задля покращення тактичного положення й на території РФ.

"Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи — завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. Тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу", — додав головком.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 250 російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що в 2025 році російська армія вже втратила понад 190 тисяч солдат.