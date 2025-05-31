Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня
Вчора, 30 травня, Сили оборони України знищили 1 250 російських загарбників, дві РСЗВ, одну систему ППО, два танка, п'ять бойових броньованих машин, 54 артсистеми, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 987 тисяч солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 190 тисяч солдат.
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