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31 травня 2025, 13:15

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 31 травня

31 травня 2025, 13:15
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Вчора, 30 травня, Сили оборони України знищили 1 250 російських загарбників, дві РСЗВ, одну систему ППО, два танка, п'ять бойових броньованих машин, 54 артсистеми, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 987 тисяч солдат.

Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила понад 190 тисяч солдат.

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