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04 квітня 2025, 11:17

Росія вбиває: кількість жертв атаки на Харків сягнула п'яти

04 квітня 2025, 11:17
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фото: ДСНС Харківщини
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Кількість жертв і постраждалих внаслідок атаки російських дронів на Харків зростає

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у лікарні помер 88-річний чоловік , який був доставлений медиками у крайньому важкому стані.

"Співчуття рідним та близьким. На цю хвилину 5 людей загинули, 32 – поранені", – зазначив Синєгубов

Водночас прокуратура повідомляє про 35 постраждалих.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові знову вдарили безпілотниками по Харкову.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та 32 поранених. Під завалами багатоповерхівки шукали людей.

Сьогодні вночі, 4 квітня, російська армія випустила по Україні 78 ударних безпілотників різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

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