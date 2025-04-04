Масштабні руйнування та постраждалі: рятувальники показали наслідки атаки на Дніпро
Внаслідок нічної масованої атаки російських дронів у Дніпрі постраждали троє людей. Пошкоджена інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Удар спричинив декілька пожеж, пошкоджено адмінбудівлі, інфраструктурний об’єкт, приватний будинок, господарську споруду, неексплуатовану будівлю та 2 авто", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, до лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 66-річну жінку. Медичну допомогу ще двом пораненим надали на місці.
Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 58 рятувальників та 15 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, у Харкові кількість жертв через нічну російську атаку зросла до чотирьох людей. Постраждали 35 мирних жителів. Гучно було й у Дніпрі та Кам'янському. В обласному центрі сталися займання, є постраждалі.
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