РФ понад 300 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: 2 поранених
Минулої доби російські війська завдали 311 ударів по 10 населених пунктах Запорізького регіону. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, поранені двоє цивільних
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше 11 квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
"70-річна жінка та 63-річний чоловік дістали поранень через ворожі атаки по області", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- один авіаційний удар по Малинівці.
- 172 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- чотири обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку.
- 134 артудари завдали окупнати по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 4 квітня російські війська атакували Запорізький район ударними безпілотниками. Постраждав мирний мешканець, є пошкодження через пожежу та "прильоти".
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