Россия убивает: количество жертв атаки на Харьков достигло пяти

фото: ГСЧС Харьковщины

Число жертв и пострадавших в результате атаки российских дронов на Харьков растет

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в больнице скончался 88-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии.

"Сострадание родным и близким. На эту минуту 5 человек погибли, 32 – ранены", – отметил Синегубов.

В то же время прокуратура сообщает о 35 пострадавших.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные снова ударили беспилотниками по Харькову.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 32 раненых. Под завалами многоэтажки искали людей.

Сегодня ночью, 4 апреля, российская армия выпустила по Украине 78 ударных беспилотников разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.