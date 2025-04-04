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04 квітня 2025, 09:20

Вночі ППО збила понад 40 російських "шахедів" та БпЛА імітаторів

04 квітня 2025, 09:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сьогодні вночі, 4 квітня, російська армія випустила по Україні 78 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 42 дрони, ще 22 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, у Харкові кількість жертв через нічну російську атаку зросла до чотирьох людей. Постраждали 35 мирних жителів.

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РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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