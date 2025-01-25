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25 січня 2025, 08:25

Справа про прорив окупантів на Харківщині: ДБР може допитати Сирського, Синєгубова та Содоля

25 січня 2025, 08:25
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фото: president.gov.ua
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Правоохоронці можуть допитати головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля у справі про прорив оборони на Харківщині в травні минулого року

Про це журналістам Радіо Свобода повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян, передає RegioNews.

За її словами, кримінальну справу відкрили за фактом прориву на тлі суспільного резонансу. У межах цієї справи кільком генералам повідомили про підозру та вже взяли під арешт.

Водночас під час самого розслідування суд врахує бойові заслуги підозрюваних.

У ДБР додають, що не виключають залучення до справи як свідків "абсолютно всіх, кого слідство буде вважати за потрібне опитати".

Йдеться, зокрема, й про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова й екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

Наступного дня, 21 січня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року.

Згодом правоохоронці виявили нові факти у справі та знову затримали Юрія Галушкіна, після того, як він вийшов із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Вчора, 24 січня, суд ще раз обрав запобіжний захід бригадному генералу Юрію Галушкіну. Він перебуватиме під арештом до 22 березня без права внесення застави.

ДБР розслідування Синєгубов Олег Васильович слідство допит Харківська область Сирський Олександр Станіславович Юрій Содоль
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