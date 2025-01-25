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25 січня 2025, 00:35

Генерала Галушкіна взяли під варту без права на заставу

25 січня 2025, 00:35
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фото: Суспільне
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У суботу, 24 січня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому командувачу оперативно-тактичного управління "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну. Він перебуватиме під арештом до 22 березня без права внесення застави

Про це повідомляє Суспільне, інформує RegioNews.

Сторона захисту планує оскаржити рішення суду.

Відомо, що суд зобов'язав слідчий ізолятор забезпечити медичну допомогу підозрюваному й лікувати його.

Рідні Юрія Галушкіна розповіли журналістам, що на початку січня генералу вставляли в плече пластину. За їхніми словами, від дня затримання медичної допомоги він не отримував, а йому треба робити перевʼязки й пити знеболювальні.

Під час судового засідання Галушкін заявив, що хоче знову йти служити у будь-якому ранзі та званні.

Нагадаємо, раніше суд взяв Юрія Галушкіна під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в 5 мільйонів гривень.

Напередодні правоохоронці виявили нові факти у справі та знову затримали екскомандувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна, після того, як він вийшов із СІЗО під заставу.

Окрім Галушкіна, правоохоронці затримали ще двох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

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