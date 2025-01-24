Провал оборони на Харківщині: затриманий генерал Галушкін готовий воювати на передовій рядовим солдатом

фото: АрміяInform

Бригадний генерал Юрій Галушкін, заявив, що готовий піти на фронт воювати з окупантами звичайним солдатом. Екскомандира оперативно-тактичного угруповання "Харків" звинувачують у прориві кордону на Харківщині у травні 2024 року

Відповідну заяву–лист Юрія Галушкіна оприлюднив його адвокат Михайло Величко.

"Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь", – заявив Галушкін.

Генерал переконаний, що втрати — як серед людей, так і територій — відбувається не тому, що воїнам бракує хоробрості або командирам — професіоналізму. Причина в тому, що РФ кидає на смерть маси своїх солдатів, не рахуючи своїх втрат.

Згадуючи підозру в прориві росіян на Харківщині, генерал заявив, що "робив усе можливе для перемоги". За його словами, у Генерального штабу "немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, і в цьому винні не командири".

"А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. На жаль, я змушений захищати себе в суді й продовжуватиму це робити. Ви самі бачите, яке свавілля зараз відбувається", – додав Галушкін.

Нагадаємо, раніше суд взяв Юрія Галушкіна під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в 5 мільйонів гривень.

Напередодні правоохоронці виявили нові факти у справі та знову затримали екскомандувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна, після того, як він вийшов із СІЗО під заставу.

Окрім Галушкіна, правоохоронці затримали ще двох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.