Комвзводу нарахував підлеглому 1 млн грн "бойових" за ремонт будинку своєї доньки на Тернопільщині

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та Нацполіцією викрили протиправну схему, яку організував командир взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Посадовець залучив підлеглого солдата до ремонту будинку своєї доньки, нараховуючи йому "бойові" виплати

Про це повідомляє пресцентр ДБР, інформує RegioNews.

За даними слідства, у квітні 2023 року командир запропонував військовослужбовцю залишитися в тилу та виконувати будівельні роботи на приватному об'єкті замість служби на передовій. Солдат погодився і з квітня по грудень займався ремонтом. За цей період він незаконно отримав понад 1 мільйон гривень у вигляді бойових доплат та грошового забезпечення.

Командиру взводу оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

Солдату інкримінують ухилення від несення військової служби. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про запобіжні заходи для обох підозрюваних.

"Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Крім того, фігуранти мають відшкодувати завдані державі збитки.

Нагадаємо, на Запоріжжі екскомбриг однієї з бригад тероборони організував "бойові" виплати своїй дружині. Жінка перебувала поруч із чоловіком і займалася конярством на фермі, а згодом пішла в СЗЧ.

Раніше повідомлялося, що полковник медслужби оформив 1 млн грн "бойових" виплат своїй дружині, яка сиділа вдома з дитиною.