Дело о прорыве россиян на Харьковщине: ДБР может допросить Сырского, Синегубова и Содоля

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Правоохранители могут допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и экскомандующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля по делу о прорыве обороны на Харьковщине в мае прошлого года

Об этом журналистам Радио Свобода сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян, передает RegioNews.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по факту прорыва на фоне общественного резонанса. В рамках этого дела несколько генералов сообщили о подозрении и уже взяли под арест.

В то же время, во время самого расследования суд учтет боевые заслуги подозреваемых.

В ГБР добавляют, что не исключают привлечения к делу в качестве свидетелей "совершенно всех, кого следствие будет считать нужным опросить".

Речь идет, в частности, и о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, руководителе Харьковской ОВА Олеге Синегубове и экскомандующем Объединенных сил ВСУ Юрии Содоле.

Напомним, 20 января СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

На следующий день, 21 января, Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.

Впоследствии правоохранители обнаружили новые факты по делу и снова задержали Юрия Галушкина после того, как он вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Вчера, 24 января, суд еще раз избрал меру пресечения бригадному генералу Юрию Галушкину. Он будет под арестом до 22 марта без права внесения залога.