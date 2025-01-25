13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
03:10  25 января
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
25 января 2025, 08:25

Дело о прорыве россиян на Харьковщине: ДБР может допросить Сырского, Синегубова и Содоля

25 января 2025, 08:25
Читайте також українською мовою
фото: president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Правоохранители могут допросить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и экскомандующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля по делу о прорыве обороны на Харьковщине в мае прошлого года

Об этом журналистам Радио Свобода сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян, передает RegioNews.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по факту прорыва на фоне общественного резонанса. В рамках этого дела несколько генералов сообщили о подозрении и уже взяли под арест.

В то же время, во время самого расследования суд учтет боевые заслуги подозреваемых.

В ГБР добавляют, что не исключают привлечения к делу в качестве свидетелей "совершенно всех, кого следствие будет считать нужным опросить".

Речь идет, в частности, и о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, руководителе Харьковской ОВА Олеге Синегубове и экскомандующем Объединенных сил ВСУ Юрии Содоле.

Напомним, 20 января СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

На следующий день, 21 января, Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения экскомандующему ОТУ "Харьков", бригадному генералу Юрию Галушкину и бывшему командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Илье Лапину. Их подозревают в ненадлежащей обороне Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года.

Впоследствии правоохранители обнаружили новые факты по делу и снова задержали Юрия Галушкина после того, как он вышел из СИЗО под залог в 5 миллионов гривен.

Вчера, 24 января, суд еще раз избрал меру пресечения бригадному генералу Юрию Галушкину. Он будет под арестом до 22 марта без права внесения залога.

ГБР расследование Синегубов Олег Васильевич следствие допрос Харьковская область Сырский Александр Станиславович Юрий Содоль
Провал обороны на Харьковщине: задержанный генерал Галушкин готов воевать на передовой рядовым солдатом
24 января 2025, 17:05
Суд арестовал экс-чиновника Минобороны, из-за которого на фронт отправили непригодные пулеметы почти на 200 млн гривен
23 января 2025, 17:21
Комвзвода насчитал подчиненному 1 млн грн "боевых" за ремонт дома своей дочери в Тернопольской области
21 января 2025, 14:31
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Мужчины не хотят идти на войну: Виталий Ким сделал громкое заявление о мобилизации
25 января 2025, 05:05
Силы обороны поразили стратегический завод и нефтебазу на территории РФ
25 января 2025, 03:10
Генерала Галушкина взяли под стражу без права на залог
25 января 2025, 01:35
В Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери
24 января 2025, 23:45
Кабмин создал Агентство национального единства
24 января 2025, 23:20
На Волыни судили владелицу бойцовского пса, который покусал 7-летнюю девочку
24 января 2025, 22:49
Россия готовит массированные обстрелы Херсона и пригорода 25 января, — ОВА
24 января 2025, 22:25
В Киеве заменят глав районных государственных администраций
24 января 2025, 22:05
Черкащанину, который помогал семье депутата незаконно продавать электроэнергию, грозит 8 лет тюрьмы
24 января 2025, 21:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »