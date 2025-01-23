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23 січня 2025, 17:21

Суд арештував експосадовця Міноборони, через якого на фронт відправили непридатні кулемети на майже 200 млн гривень

23 січня 2025, 17:21
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фото: ДБР
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Райсуд Полтави взяв під варту з можливістю внесення застави у понад 9 млн гривень колишнього директора одного з департаментів Міністерства оборони України. Також під варту із заставою в 18 млн гривень відправили одного з керівників державного підприємства

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

Посадовець Міноборони та двоє керівників держпідприємства мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу через руйнування частин та механізмів.

Через це держбюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

Таким чином, із зали суду двоє фігурнатів, експосадовець Міноборони та один з керівників держпідприємства, відправилися до одного з полтавських виправних закладів виконання покарань.

Питання щодо обрання запобіжного заходу іншому керівнику ДП буде вирішене пізніше.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили фігурантам про підозру у січці цього року. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Міноборони постачання зброї кулемет суд арешт ДБР
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