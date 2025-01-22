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22 січня 2025, 20:19

Генерала Галушкіна знову затримали після того, як він вийшов із СІЗО під заставу

22 січня 2025, 20:19
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Фото: Суспільне
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Правоохоронці виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині у травні 2024 року та знову затримали екскомандувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

За даними слідства, під час оборони Липців екскомандувач ОТУ "Харків" невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці фронту й своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 бригади Територіальної оборони.

Стверджується, що військовий проігнорував наявні розвідувальні дані, оцінив наступ окупантів на цій ділянці як "малоймовірний" та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що й призвело у підсумку до трагічних подій на фронті.

"Через прорахунки в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків", – йдеться у повідомленні.

Також, як додали у ДБР, в результаті таких дій лише за першу добу наступу росіян були поранені, вбиті або пропали безвісти майже 100 українських військовослужбовців.

Колишнього командувача затримали. Йому повідомлять про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України (сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю).

Нагадаємо, раніше суд взяв Юрія Галушкіна під варту на 60 діб з можливістю внесення застави в 5 мільйонів гривень.

Крім Галушкіна, правоохоронці затримали ще двох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

ДБР залог затримання генерал Юрій Галушкін
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