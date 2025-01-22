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22 січня 2025, 12:49

Генералів, які провалили оборону Харківщини, взяли під варту

22 січня 2025, 12:49
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фото: Суспільне
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Вчора, 21 січня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Суд вирішив, що Юрій Галушкін проведе під вартою наступні 60 діб, з можливістю внесення застави в сумі п’ять мільйонів гривень. Клопотання прокуратури задовольнили частково.

Іллі Лапіну також обрали запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

За наявними даними, у слуханні справи екскомбрига 125-ї бригади ТрО Артура Горбенка оголосили перерву до 22 січня, оскільки "зʼявилися нові дані".

Нагадаємо, днями СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

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