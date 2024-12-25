Ракетные удары по Харькову и окрестностям: правоохранители показали кадры с места событий

фото: Харьковская областная прокуратура

В результате комбинированной массированной атаки на Харьков и пригород 25 декабря повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Ранения получили шесть мирных жителей

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

В Харькове под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Из-за обстрелов получили ранения пять мужчин и женщина.

"Предварительно установлено, что по Салтовскому району атака была осуществлена ракетами типа С-400, по Немышлянскому - Х-35. Точный тип ракет, которыми были нанесены другие удары, устанавливается", - говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили, что попадания зафиксировали в Салтовском, Немышлянском, Киевском, Индустриальном, Слободском, Основянском районах Харькова и Харьковском районе.

Произошли разрушения и повреждения зданий, возникли четыре очага возгорания. В Основянском и Слободском районах Харькова горели два частных жилых дома. Пожар был ликвидирован.

Напомним, в ночь на 25 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. ПВО сбила 113 вражеских воздушных целей.

Ранее сообщалось, что 25 декабря Россия ударила 12 баллистическими ракетами по Харькову. Захватчики били по котельным, ТЭЦ и энергообъектам.