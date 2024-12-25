З'явилося відео моменту ракетного удару по Кривому Рогу
Катери спостереження зафіксували момент ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. Атаку росіяни здійснили вчора, 24 грудня
Відповідне відео оприлюднили у мережі місцеві медіа, передає RegioNews.
Зокрема, на оприлюднених кадрах видно зупинку громадського транспорту неподалік від місця удару. Чутно гучний вибух, а після цього на дорогу скипляться уламки.
Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.
Вранці 25 грудня стало відомо, що пошуково-рятувальна операція у місті Кривий Ріг завершена. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до 17, у тому числі 2 дитини.
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