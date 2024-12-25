Ворог вдарив балістикою по Харкову: влучання у декількох районах, є поранені

фото ілюстраційне: ДСНС

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами ворог завдав щонайменше сім ударів по місту.

Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків. Вони отримали осколкові травми та були госпіталізовані до лікарні.

Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив, що є влучання у Київському, Немишлянському та Салтівському районах міста. Троє поранених - у Салтівському районі, у Немишлянському районі - влучання у приватний будинок, тут також є поранена людина.

Нагадаємо, вранці 25 грудня, на Різдво, російські війська завдають ударів по території України. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Ціллю ворога знову стали об'єкти енергетики.

В Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.