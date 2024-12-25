Ворог вдарив балістикою по Харкову: влучання у декількох районах, є поранені
Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого удару балістичними ракетами по Харкову
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами ворог завдав щонайменше сім ударів по місту.
Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.
Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків. Вони отримали осколкові травми та були госпіталізовані до лікарні.
Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив, що є влучання у Київському, Немишлянському та Салтівському районах міста. Троє поранених - у Салтівському районі, у Немишлянському районі - влучання у приватний будинок, тут також є поранена людина.
Нагадаємо, вранці 25 грудня, на Різдво, російські війська завдають ударів по території України. Ворог застосував ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Ціллю ворога знову стали об'єкти енергетики.
В Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.