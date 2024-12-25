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25 грудня 2024, 07:15

В Україні запровадили графіки відключення світла через масовану російську атаку

25 грудня 2024, 07:15
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фото: pixabay.com
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У середу, 25 грудня. вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".

У зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання.

Графіки відключень по регіонах можна дізнатися на сайтах та офіційних сторінках обленерго.

Зазначимо, ще ввечері 24 грудня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через запуск російських ударних дронів. Також вночі у Повітряних силах повідомили про пуски ракет "Калібр". Окрім того, ворог використав для удару балістичні ракети.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.

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