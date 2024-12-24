З-під завалів у Кривому Розі дістали жінку: актуальні дані про кількість постраждалих

фото: Сергій Лисак/Telegram

У Кривому Розі триває рятувальна операція на місці ракетного удару. Наразі відомо про 15 постраждалих внаслідок російської атаки, також одна людина загинула

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"З-під завалів у Кривому Розі дістали жінку. Її передали лікарям, вони надають всю необхідну меддопомогу", - зазначив голова обласної адміністрації.

Десятеро з 15 постраждалих перебувають у лікарні. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік. Також відомо, що один чоловік загинув.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.