З-під завалів у Кривому Розі дістали жінку: актуальні дані про кількість постраждалих
У Кривому Розі триває рятувальна операція на місці ракетного удару. Наразі відомо про 15 постраждалих внаслідок російської атаки, також одна людина загинула
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"З-під завалів у Кривому Розі дістали жінку. Її передали лікарям, вони надають всю необхідну меддопомогу", - зазначив голова обласної адміністрації.
Десятеро з 15 постраждалих перебувають у лікарні. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік. Також відомо, що один чоловік загинув.
Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.
Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо про загиблого, кількість постраждалих зрослаВсі новини »
24 грудня 2024, 18:09Ракетний удар по Кривому Рогу: зруйновано 4-поверховий будинок
24 грудня 2024, 16:43Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено будинок, є поранені
24 грудня 2024, 16:20
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Депутата Полтавської міськради визнали винним у корупції, але суд звільнив його від покарання
24 грудня 2024, 21:14Кабмін після кібератаки на держреєстри продовжив броні від мобілізації на місяць
24 грудня 2024, 20:12У Києві під час руху загорівся автобус
24 грудня 2024, 19:44Смерть українського підлітка, вивезеного до РФ: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
24 грудня 2024, 19:14Ліквідація МСЕК: у МОЗ сказали, які документи про інвалідність залишаться чинними
24 грудня 2024, 18:49"Російська неволя й темрява програють": Зеленський привітав українців з Різдвом
24 грудня 2024, 18:32Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо про загиблого, кількість постраждалих зросла
24 грудня 2024, 18:09Путівка за кордон за $18 тисяч: на Вінниччині затримали перевізника ухилянтів
24 грудня 2024, 17:57Фіктивні довідки за 10 тисяч доларів: у Запоріжжі викрили схему виїзду за кордон
24 грудня 2024, 17:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »