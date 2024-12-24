Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо про загиблого, кількість постраждалих зросла

фото: Сергій Лисак/Telegram

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі загинув чоловік

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося", - зазначив він.

Голова адміністрації додав, що під руїнами ще можуть бути люди.

Він також повідомив, що наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них - 16-річна дівчинка. Семеро людей перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.