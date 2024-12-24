Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо про загиблого, кількість постраждалих зросла
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі загинув чоловік
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Лікарі зробили все можливе, аби реанімувати його. Втім, на жаль, врятувати не вдалося", - зазначив він.
Голова адміністрації додав, що під руїнами ще можуть бути люди.
Він також повідомив, що наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них - 16-річна дівчинка. Семеро людей перебувають у лікарнях.
Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.
Ракетний удар по Кривому Рогу: зруйновано 4-поверховий будинокВсі новини »
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