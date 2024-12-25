Враг ударил баллистикой по Харькову: попадания в нескольких районах, есть раненые

фото иллюстративное: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес по меньшей мере семь ударов по городу.

После вражеских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры.

В результате обстрела пострадали трое мужчин. Они получили осколочные травмы и были госпитализированы в больницу.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть попадание в Киевском, Немышлянском и Салтовском районах города. Трое раненых - в Салтовском районе, в Немышлянском районе - попадание в частный дом, здесь также ранен человек.

Напомним, утром 25 декабря, на Рождество, российские войска наносят удары по территории Украины. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Целью врага снова стали объекты энергетики.

В Украине были введены графики отключения света, поскольку Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.