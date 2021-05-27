Терехову байдуже на статус російської мови в Харкові, він просто хоче влади, - експерт

В.о. мера Харкова Ігорю Терехову байдуже, яким буде статус російської мови в його місті. Він просто влаштовує виставу для російськомовних харків'ян

Про це на власній сторінці у "Фейсбуці" написав політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи інформацію про оскарження міськрадою на чолі з Тереховим рішення суду про скасування регіонального статусу російської мови.

"І знову "відлуння мовної війни" долинає до Києва. Тепер з Харкова. Мовне питання в Харкові раптом стало знову політичним. Як то кажуть за рибу гроші! Харківська міськрада на чолі з Тереховим раптом вирішила оскаржити рішення адміністративного суду про скасування регіонального статусу російської мови в Харкові", - написав експерт.

Але, на думку Цибулька, "насправді, це завідомий крок до ще одного аналогічного судового рішення. Цю гарячу картоплю точно закинуть назад. Терехову байдуже, яким буде статус російської мови в його місті, хоч це єдина мова, якою він вміє говорити. Влада понад усе, хоч опудалом, хоч тушкою".

"До суду Терехов взагалі уникав розмов на тему мови, бо він не має принципової позиції з цього питання взагалі. Бо ж за мовним принципом харків’яни точно не обиратимуть голову. Для Терехова ця судова тяганина – лише нагода показати принципово російськомовним харків’янам, який він борець за їхні права, цього разу на базі мовного питання. Тобто він просто генерує інформпривід для піару без результату. Для нього головне, щоб рішення суду, яке знову засмутить російськомовних, вже було після виборів. І Терехов розраховує, що суд затягнеться. І в цьому його підтримає Київ, який має вплив на суди", - вважає експерт.

"Такий̆ собі вічний̆ двигун виборчого процесу. Іронія ситуації̈ – вести засідання міськради російською Терехов міг саме завдяки тому, що до нього Кернес вдало використовував українське законодавство і протягом кількох років відстоював рішення міськради про регіональний̆ статус російської мови. Наразі серія судових процесів завершилася поразкою прихильників російської. Терехов не втримав естафету, яку передав йому Кернес. І тепер він мусить влаштовувати виставу для російськомовних харків’ян з оскарженням рішення", - підсумував Цибулько.

Нагадаємо, 25 травня Харківський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної. Наступного дня Терехов заявив, що Міськрада має намір подати апеляцію на це рішення суду.

Довідка: 10 серпня 2012 року набув чинності закон "Про засади державної мовної політики".

Вже 20 серпня 2012 року Харківська міська рада надала російській мові статус регіональної в місті. Тоді під час позачергової сесії за це рішення проголосували всі 76 зареєстрованих для голосування депутатів. Представники опозиції проігнорували участь у цьому голосуванні.

Крім того, 30 серпня слідом за міськрадою депутати Харківської облради також присвоїли російській мові статус регіональної. За рішення проголосували 98 депутатів. На той момент міським головою Харкова був Геннадій Кернес, а головою ОДА – Михайло Добкін.

Головною причиною введення російської мови як регіональної було те, що в Харкові проживають представники понад 100 національностей, крім того, станом на 2001 рік чисельність російськомовних харків'ян склала 954 тис.901 чол. (65,9% жителів міста).

При цьому заявлялося, що державною мовою в регіоні залишається українська, впровадження ж російської в якості регіональної мови сприятиме реалізації інтересів російськомовних харків'ян.

28 Лютого 2018 року Конституційний Суд визнав закон "Про засади державної мовної політики" таким, що не відповідає Конституції України.

У 2018-му році рішення про надання російській мові статусу регіональної в Харківській області було скасовано Харківською облрадою.